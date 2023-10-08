В Литве 36 тысяч человек остались без электричества из-за бури

Более 36 тысяч жителей Литвы остались без света из-за шквального ветра, сообщили СМИ со ссылкой на местного оператора распределительных сетей «Энергиёс скирстимо операторюс».

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Наибольшее количество отключений зафиксировано в Вильнюсском уезде. Без электричества остались 11,7 тысячи местных жителей.

Работу ремонтных бригад осложняют неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра нет возможности пользоваться мобильными подъемниками.

Из-за циклона «Патрик» остались без электричества 259 населенных пунктов Орловской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ПогодаЭлектричествоЛитва

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