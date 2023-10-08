В Литве 36 тысяч человек остались без электричества из-за бури
Более 36 тысяч жителей Литвы остались без света из-за шквального ветра, сообщили СМИ со ссылкой на местного оператора распределительных сетей «Энергиёс скирстимо операторюс».
Наибольшее количество отключений зафиксировано в Вильнюсском уезде. Без электричества остались 11,7 тысячи местных жителей.
Работу ремонтных бригад осложняют неблагоприятные погодные условия. Из-за сильного ветра нет возможности пользоваться мобильными подъемниками.
Из-за циклона «Патрик» остались без электричества 259 населенных пунктов Орловской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru