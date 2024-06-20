В НСПК заявили о кибератаках на систему СБП
Национальная система платёжных карт (НСПК) заявила, что были зафиксированы попытки осуществления DDoS-атак на её инфраструктуру. Об этом сообщает РИА Новости.
В НСПК отметили, что готовы к подобным инцидентам и их предотвращению, поэтому в итоге действия киберпреступников затронули незначительное количество сервисов.
«Система быстрых платежей (СБП) работает в штатном режиме. НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки на другие сервисы», - указали в системе.
Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что по итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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