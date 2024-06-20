Путин пообещал следовать советам Хо Ши Мина «думать не о себе»

На торжественном приёме от имени президента Вьетнама он добавил, что Хо Ши Мин также призывал всегда идти в первых рядах в трудные времена, и занимать последнее место, «когда речь идёт о вознаграждении».

«В нашем взаимодействии с вьетнамскими друзьями мы, безусловно, будем следовать этим мудрым советам», - заключил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что для студентов из Вьетнама в высших учебных заведениях России выделят тысячу бюджетных мест в следующем учебном году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

