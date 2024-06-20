СМИ: Число погибших из-за урагана в Москве возросло до двух

Собеседник агентства указал, что инцидент произошёл на территории МГТУ имени Баумана. Здесь ветер снёс строительные леса, в результате погиб мужчина.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в Москве на Ивановской улице в районе дома номер 3, из-за сильного ветра дерево упало на прохожего, который погиб.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что по Москве прошёл десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 25 метров в секунду или 90 километров в час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

