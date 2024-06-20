СМИ: Крупнейшая взятка в МГМСУ могла достигать 500 тысяч рублей

Размер взяток в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) мог достигать до 500 тысяч рублей за сдачу одного экзамена. Об этом сообщил NEWS.ru. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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При этом минимальная цена за экзамен начиналась от 100 тысяч рублей, все зависело от сложности предмета, желаемой оценки и алчности преподавателя, объяснил он. Осведомленный источник отметил, что только несколько кафедр были против такого подхода и не просили денег со студентов.

По его словам, оплата экзаменов осуществлялась напрямую через кафедру.

Ранее в МГМСУ возбудили уголовное дело по факту взяточничества, также у преподавателей вуза и некоторых студентов прошли обыски. Позднее стало известно о задержании доцента университета, который подозревается в получении взяток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыКоррупцияВзятки

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