Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с декабря 2023 года

Отмечается, что за последний месяц индекс, составленный из наиболее ликвидных акций предприятий РФ, потерял уже 500 пунктов (14%).

Падение началось на фоне отказа от выплаты дивидендов «Газпромом», который по итогам 2023 года впервые за четверть века получил убыток. Ускорилось падение после введения новых санкций США, под которые попали Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ), передает «Радиоточка НСН».

