Участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО

Речь идёт об организаторе фотосессии Кристине Рожковой и фотографе Сергее Евстюхине. Они обвиняются по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Защита просила назначить фигурантам меру пресечения не связанную с заключением под стражу, однако суд решил отправить Рожкову и Евстюхина в СИЗО до 17 июля.

Ранее в Москве оштрафовали троих блогеров, которые во время фотосессии разбрасывали купюры на Патриарших прудах, сообщает RT.

