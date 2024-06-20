Участников фотосессии на кладбище в Санкт-Петербурге отправили в СИЗО
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал участников фотосессии на Большеохтинском кладбище. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Речь идёт об организаторе фотосессии Кристине Рожковой и фотографе Сергее Евстюхине. Они обвиняются по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Защита просила назначить фигурантам меру пресечения не связанную с заключением под стражу, однако суд решил отправить Рожкову и Евстюхина в СИЗО до 17 июля.
Ранее в Москве оштрафовали троих блогеров, которые во время фотосессии разбрасывали купюры на Патриарших прудах, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru