Москвичей попросили не выходить на улицу

Уточнятся, что до утра воскресенья в Москве будет ветер с порывами 17-22 метров в секунду.

В случае нахождения на улице москвичей просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что к Москве приближается «глубокий» циклон, который принесет дождь, заморозки и мокрый снег. По его словам, на следующей неделе москвичей будет греть исключительно «душевное тепло».

