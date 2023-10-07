Москвичей попросили не выходить на улицу
Москвичей попросили не выходить из дома из-за непогоды. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Уточнятся, что до утра воскресенья в Москве будет ветер с порывами 17-22 метров в секунду.
В случае нахождения на улице москвичей просят быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил Telegram-канал «Радиоточка НСН», что к Москве приближается «глубокий» циклон, который принесет дождь, заморозки и мокрый снег. По его словам, на следующей неделе москвичей будет греть исключительно «душевное тепло».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru