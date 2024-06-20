Путин пообещал тысячу бюджетных мест вьетнамским студентам в вузах России

Отмечается, что президент пообещал развивать между Россией и Вьетнамом программы студенческого обмена.

Также глава государства заявил, что для студентов из Вьетнама в высших учебных заведениях выделят тысячу бюджетных мест в следующем учебном году.

Ранее Путин заявил, что Россия готова наладить прямые поставки углеводородов на постоянной основе во Вьетнам, в том числе и сжиженного природного газа.

