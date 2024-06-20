Путин пообещал тысячу бюджетных мест вьетнамским студентам в вузах России

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с вьетнамцами, которые окончили советские и российские вузы. Об этом сообщило РИА Новости.

Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Отмечается, что президент пообещал развивать между Россией и Вьетнамом программы студенческого обмена.

Также глава государства заявил, что для студентов из Вьетнама в высших учебных заведениях выделят тысячу бюджетных мест в следующем учебном году.

Ранее Путин заявил, что Россия готова наладить прямые поставки углеводородов на постоянной основе во Вьетнам, в том числе и сжиженного природного газа.

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ФОТО: РИА Новости
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