Sony заплатила более миллиарда долларов за весь каталог группы Queen
Легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music. Как пишет РБК, сумма сделки составила 1,27 млрд долларов.
Уточняется, что кроме песен Sony Music приобрела права на бренд, изображения, доходы от прослушивания и прочие статьи, предусматривающие авторские отчисления. Участники рок-коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор оставили за собой лишь право на прибыль от живых концертов.
Сделка по покупке каталога Queen стала самой крупной в истории музыки. Например, права на творчество Майкла Джексона до сих пор считались самыми дорогими, за них отдали 600 млн долларов. Однако в итоге они оказались вдвое дешевле творчества британских рокеров.
Ранее группа Queen представила ранее не издававшуюся песню с вокалом Фредди Меркьюри «Face It Alone», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru