Sony заплатила более миллиарда долларов за весь каталог группы Queen

Уточняется, что кроме песен Sony Music приобрела права на бренд, изображения, доходы от прослушивания и прочие статьи, предусматривающие авторские отчисления. Участники рок-коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор оставили за собой лишь право на прибыль от живых концертов.

Сделка по покупке каталога Queen стала самой крупной в истории музыки. Например, права на творчество Майкла Джексона до сих пор считались самыми дорогими, за них отдали 600 млн долларов. Однако в итоге они оказались вдвое дешевле творчества британских рокеров.

Ранее группа Queen представила ранее не издававшуюся песню с вокалом Фредди Меркьюри «Face It Alone», сообщает RT.