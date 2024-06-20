Sony заплатила более миллиарда долларов за весь каталог группы Queen

Легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music. Как пишет РБК, сумма сделки составила 1,27 млрд долларов.

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Уточняется, что кроме песен Sony Music приобрела права на бренд, изображения, доходы от прослушивания и прочие статьи, предусматривающие авторские отчисления. Участники рок-коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор оставили за собой лишь право на прибыль от живых концертов.

Сделка по покупке каталога Queen стала самой крупной в истории музыки. Например, права на творчество Майкла Джексона до сих пор считались самыми дорогими, за них отдали 600 млн долларов. Однако в итоге они оказались вдвое дешевле творчества британских рокеров.

Ранее группа Queen представила ранее не издававшуюся песню с вокалом Фредди Меркьюри «Face It Alone», сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкаАвторские ПраваQueen

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