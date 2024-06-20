У госпитализированного телеведущего Кушанашвили обнаружили онкологию
20 июня 202417:47
У телеведущего Отара Кушанашвили обнаружили онкологическое заболевание, рассказал РИА Новости его друг Владимир Полупанов.
По его словам, сейчас Кушанашвили оперируют.
По данным Telegram-канала Shot, несколько дней назад у 53-летнего Кушанашвили появились боли в области живота и сердца, и он отправился на обследование в больницу.
В ноябре прошлого года в Сети появились сообщения о госпитализации журналиста, однако сам Кушанашвили опроверг эти данные, заявив, что он «только начинает жить», напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru