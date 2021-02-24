В Литве 14 постояльцев дома престарелых заболели коронавирусом после вакцинации

По данным пресс-службы интерната, 14 человек были привиты от коронавирусной инфекции"по полному графику вакцинации". Всего в заведении заболело 15 человек.

По данному инциденту организована проверка. Случаем займется Центр общественного здравоохранения (NVSC) Литвы. Будет проверен сам процесс вакцинации. В организации при этом подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от заболевания.

Однако в NVSC также выразили обеспокоенность самим фактом отсутствия иммунитета у такого количества людей при доказанной эффективности препарата, которым проводили вакцинацию. Специалисты ведомства заявили о проведении расследования для выяснения всех деталей произошедшего.