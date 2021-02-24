В Литве 14 постояльцев дома престарелых заболели коронавирусом после вакцинации
В литовском доме-интернате для пожилых людей 14 человек заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе.
По данным пресс-службы интерната, 14 человек были привиты от коронавирусной инфекции"по полному графику вакцинации". Всего в заведении заболело 15 человек.
По данному инциденту организована проверка. Случаем займется Центр общественного здравоохранения (NVSC) Литвы. Будет проверен сам процесс вакцинации. В организации при этом подчеркнули, что вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от заболевания.
Однако в NVSC также выразили обеспокоенность самим фактом отсутствия иммунитета у такого количества людей при доказанной эффективности препарата, которым проводили вакцинацию. Специалисты ведомства заявили о проведении расследования для выяснения всех деталей произошедшего.
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