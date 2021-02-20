В Литве предложили заморозить «Северный поток-2» до думских выборов в РФ

Глава литовского МИД отметил, что «замораживание» строительства может стать компромиссом между европейскими сторонниками и противниками проекта.

По словам Ландсбергиса, Литва предлагает не отменять строительство, а приостановить его и продолжить, «когда будем иметь дело с демократически избранным правительством России». Министр предполагает, что это может также усилить поддержку «Северного потока-2».

В понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят введение новых антироссийских санкций, связанных с арестом оппозиционера Алексея Навального.

Как отметил Ландсбергис, если ограничения «за подавление оппозиции» не будут введены, это разрушит единство Европы и «не подаст России правильный сигнал».

