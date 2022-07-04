В литовской Клайпеде стартовал демонтаж мемориала советским воинам
4 июля 202217:46
Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил о начале демонтажа мемориала советским воинам, сообщает Литовское радио и телевидение.
По его словам, работы идут по плану, после демонтажа мемориал перенесут в парк Грутас, где находится музей советских памятников.
Ранее горсовет Вильнюса одобрил демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru