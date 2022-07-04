В литовской Клайпеде стартовал демонтаж мемориала советским воинам

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил о начале демонтажа мемориала советским воинам, сообщает Литовское радио и телевидение.

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По его словам, работы идут по плану, после демонтажа мемориал перенесут в парк Грутас, где находится музей советских памятников.

Ранее горсовет Вильнюса одобрил демонтаж мемориала на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаРоссияПамятникиЛитва
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