В Литве будут штрафовать за георгиевские ленточки
На 9 мая в Литве полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки. Об этом заявил заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас.
По его словам, полицейские будут фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты с помощью видеосредств, а после установления личности выписывать штрафы.
Ранее организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая.
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