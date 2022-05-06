В Литве будут штрафовать за георгиевские ленточки

По его словам, полицейские будут фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты с помощью видеосредств, а после установления личности выписывать штрафы.

Ранее организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая.

