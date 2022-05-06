В Литве будут штрафовать за георгиевские ленточки

На 9 мая в Литве полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки. Об этом заявил заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас.

Конституционный суд Молдавии не стал приостанавливать запрет на георгиевскую ленту

По его словам, полицейские будут фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты с помощью видеосредств, а после установления личности выписывать штрафы.

Ранее организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ШтрафГеоргиевская ЛенточкаЛитва
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