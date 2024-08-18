В Лейпциге в пожаре на колесе обозрения пострадали десятки людей

В немецкой федеральной земле Саксония под Лейпцигом в результате пожара, возникшего на колесе обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом сообщает издание «Bild» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что ЧП случилось на ежегодном музыкальном фестивале «Highfield» рядом с озером Штремхаль примерно в 21:13 часов вечера (22:13 часов по Москве – прим. НСН). По данным источника, изначально по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а потом пламя перешло и на другую.