В Лейпциге в пожаре на колесе обозрения пострадали десятки людей

В немецкой федеральной земле Саксония под Лейпцигом в результате пожара, возникшего на колесе обозрения, пострадали более 30 человек. Об этом сообщает издание «Bild» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что ЧП случилось на ежегодном музыкальном фестивале «Highfield» рядом с озером Штремхаль примерно в 21:13 часов вечера (22:13 часов по Москве – прим. НСН). По данным источника, изначально по неизвестным причинам загорелась одна из кабинок, а потом пламя перешло и на другую.

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По предварительной информации, пострадавшие, среди которых есть четыре полицейских, получили незначительные травмы. Однако в Немецком Красном Кресте сообщили, что как минимум два человека получили серьезные травмы. Отмечается, что они до сих пор находятся в больнице.

В настоящий момент причина пожара пока не известна, но возгорание уже удалось потушить.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что во время поломки туристического эскалатора на водопаде Дэтянь в Китае погиб один человек.

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ФОТО: РИА Новости
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