В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

Свое решение политики мотивировали тем, что отсутствие русских субтитров будет стимулировать латышей на изучение их языка. Русский язык также создает иллюзию, что Латвия является частью «русского мира».

Ранее в Латвии запретили русскую озвучку.

На сегодняшний день в стране проживают около 40% русскоязычных граждан. Русский язык в стране имеет статус иностранного.

Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в разговоре с НСН предложил проверять мигрантов на знание языка и истории России до пересечения границы.

