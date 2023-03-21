В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

Правящая партия Латвии «Национальное объединение» выступила с предложением запретить русские субтитры к фильмам, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

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Свое решение политики мотивировали тем, что отсутствие русских субтитров будет стимулировать латышей на изучение их языка. Русский язык также создает иллюзию, что Латвия является частью «русского мира».

Ранее в Латвии запретили русскую озвучку.

На сегодняшний день в стране проживают около 40% русскоязычных граждан. Русский язык в стране имеет статус иностранного.

Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в разговоре с НСН предложил проверять мигрантов на знание языка и истории России до пересечения границы.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Русский ЯзыкЛатвия

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