В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам
Правящая партия Латвии «Национальное объединение» выступила с предложением запретить русские субтитры к фильмам, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Свое решение политики мотивировали тем, что отсутствие русских субтитров будет стимулировать латышей на изучение их языка. Русский язык также создает иллюзию, что Латвия является частью «русского мира».
Ранее в Латвии запретили русскую озвучку.
На сегодняшний день в стране проживают около 40% русскоязычных граждан. Русский язык в стране имеет статус иностранного.
Ранее председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в разговоре с НСН предложил проверять мигрантов на знание языка и истории России до пересечения границы.
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