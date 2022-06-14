В Латвии оценили идею об отказе от признания независимости страны
Власти Латвии всерьез опасаются внесенного в Госдуму России проекта закона об отказе от признания независимости страны, сообщил Foreign Policy министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Он назвал это прямой угрозой для Литвы. По словам дипломата, Вильнюс относится к инициативе с повышенным вниманием, несмотря на то, что она исходит не от высших должностных лиц РФ.
Ранее депутат от «Единой России» Евгений Фёдоров внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить постановление Госсовета СССР, признающее независимость Литовской Республики. Он отметил, что данное решение является незаконным, так как нарушает требования ряда статей Конституции СССР, а принимал его неконституционный орган.
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