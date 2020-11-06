В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19. Об этом заявил премьер республики Кришьянис Кариньш. Он отметил, что режим ЧС вступает в силу в предстоящий понедельник, 9 ноября и продлится до 29 числа.
Отмечается, что за минувшие сутки в Латвии выявили 357 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных в стране достигло 7 476.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии собралось на экстренное заседание в связи с неконтролируемым распространением COVID-19 в стране.
Между тем, в России за минувшие сутки выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, подчеркнув, что этот показатель является рекордным с начала эпидемии.
Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области. Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Первая группа добровольцев отправилась в Карабах из Абхазии
- Лукашенко гарантировал белорусам новые выборы
- Власти Джорджии заявили о пересчёте голосов на президентских выборах
- В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19
- Путин выразил соболезнования близким Жванецкого
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru