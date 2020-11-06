В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в стране в связи с распространением COVID-19. Об этом заявил премьер республики Кришьянис Кариньш. Он отметил, что режим ЧС вступает в силу в предстоящий понедельник, 9 ноября и продлится до 29 числа.

Отмечается, что за минувшие сутки в Латвии выявили 357 новых случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных в стране достигло 7 476.

Ранее сообщалось, что правительство Латвии собралось на экстренное заседание в связи с неконтролируемым распространением COVID-19 в стране.