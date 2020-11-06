Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших коронавирусом, передает РИА Новости.

«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», - заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, соблюдение существующих мер позволит избежать введения более жестких ограничений.

За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекции, этот показатель является рекордным с начала эпидемии.

Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области. Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.

В четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что она полностью заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией.

