Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости
Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости на фоне роста числа заболевших коронавирусом, передает РИА Новости.
«Работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», - заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
По его словам, соблюдение существующих мер позволит избежать введения более жестких ограничений.
За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекции, этот показатель является рекордным с начала эпидемии.
Наибольшее число новых инфицированных зафиксировано в Москве — 6 253. Далее в списке Санкт-Петербург и Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области. Добавим, за всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 пациентов с COVID-19.
В четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что она полностью заполнена пациентами с коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru