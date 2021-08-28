В Кувейте опровергли сообщения о ракетном обстреле со стороны Ирака

Генштаб Вооруженных сил Кувейта опроверг данные о ракетном ударе с территории Ирака. Об этом сообщает издание KUNA.

СМИ сообщили об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе

«Сведения относительно трех ракет, якобы пересекших воздушное пространство Кувейта, не соответствуют действительности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле военной базы США на границе Ирака и Кувейта. Отмечалось, что неизвестные выпустили три ракеты по объекту вблизи пограничного пункта Джиришан, никто не пострадал.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОпровержениеОбстрелРакетыИрак
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