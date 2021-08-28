В Кувейте опровергли сообщения о ракетном обстреле со стороны Ирака

«Сведения относительно трех ракет, якобы пересекших воздушное пространство Кувейта, не соответствуют действительности», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об обстреле военной базы США на границе Ирака и Кувейта. Отмечалось, что неизвестные выпустили три ракеты по объекту вблизи пограничного пункта Джиришан, никто не пострадал.

