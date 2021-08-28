В Кувейте опровергли сообщения о ракетном обстреле со стороны Ирака
28 августа 202104:56
Генштаб Вооруженных сил Кувейта опроверг данные о ракетном ударе с территории Ирака. Об этом сообщает издание KUNA.
«Сведения относительно трех ракет, якобы пересекших воздушное пространство Кувейта, не соответствуют действительности», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация об обстреле военной базы США на границе Ирака и Кувейта. Отмечалось, что неизвестные выпустили три ракеты по объекту вблизи пограничного пункта Джиришан, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru