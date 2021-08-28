СМИ сообщили об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе

Военную базу США на границе Ирака и Кувейта обстреляли неизвестные, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Неизвестные выпустили три ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джиришан на границе с Кувейтом», — рассказал собеседник агентства.

По первоначальной информации, ракеты упали в окрестностях базы, никто не пострадал.

Шиитские группировки, выступающие за вывод иностранных военных из Ирака, нередко подвергают ракетным обстрелам зарубежные военные базы в стране. Чаще всего эти действия не приносят существенного ущерба.

