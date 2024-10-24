Ущерб бизнесу Курской области от вторжения ВСУ превысил 117 млрд рублей
Ущерб экономике Курской области после вторжения украинских войск в регион в августе составил более 117 млрд рублей. Об этом заявил заместитель губернатора области Сергей Стародубцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 млрд рублей», — рассказал Стародубцев.
По его словам, в приоритете у правительства области проработать механизмы поддержки, чтобы восстановить производственные мощности и создать условия для развития.
В правительстве Курской области отметили, что в регионе действует рабочая группа по поддержке пострадавших организаций, в которую входят представители профильных ведомств и руководители более 20 предприятий.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия заставит Украину возместить ущерб Курской области и будет искать механизмы, чтобы добиться компенсации, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru