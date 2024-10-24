Ущерб экономике Курской области после вторжения украинских войск в регион в августе составил более 117 млрд рублей. Об этом заявил заместитель губернатора области Сергей Стародубцев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В августе мы столкнулись с очередным серьезным ударом. Предварительный размер ущерба в АПК превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП – 17 млрд рублей», — рассказал Стародубцев.

По его словам, в приоритете у правительства области проработать механизмы поддержки, чтобы восстановить производственные мощности и создать условия для развития.

В правительстве Курской области отметили, что в регионе действует рабочая группа по поддержке пострадавших организаций, в которую входят представители профильных ведомств и руководители более 20 предприятий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Россия заставит Украину возместить ущерб Курской области и будет искать механизмы, чтобы добиться компенсации, напоминает RT.

