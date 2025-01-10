В Курской области сообщили о разбросанных ВСУ минах

Украинская армия разбросала в населенном пункте Большое Солдатское (Курская область) мины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

В селе в Белгородской области при атаке дрона пострадал мужчина

По его словам, на улице 8 Марта разбросаны мины «колокольчики» и «лепестки».

«На территории Большесолдатского района по-прежнему опасно», — подчеркнул в своем обращении к землякам Зайцев.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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