В Курской области сообщили о разбросанных ВСУ минах
10 января 202514:48
Украинская армия разбросала в населенном пункте Большое Солдатское (Курская область) мины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.
По его словам, на улице 8 Марта разбросаны мины «колокольчики» и «лепестки».
«На территории Большесолдатского района по-прежнему опасно», — подчеркнул в своем обращении к землякам Зайцев.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал частный дом в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru