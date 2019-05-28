В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии
Кремль следит за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом, представитель Кремля подчеркнул, что все происходящие процессы является внутренним делом страны, отмечает RT.
Также Песков добавил, что Москва рассчитывает на то, что при любом исходе выборов страна сохранит желание развивать отношения с Россией.
Как напоминает Газета.ру, в минувший понедельник парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны. После президент Александр Ван дер Беллен отправил в отставку правительство во главе с Курцем. При этом последний выразил надежду на то, что ему – по итогам досрочных выборов в Национальный совет – вновь удастся возглавить кабмин.
Между тем, ранее в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер Курц сам подписал себе приговор, не рассчитав силы.
«Он хотел освободиться от правой партии г-на Штрахе, который завяз в видеоскандале, но не рассчитал положение сил в парламенте. Не понял, насколько его фигура стала противоречивой для многих политиков. Он будет пытаться вернуться во власть, посмотрим, удастся ли это ему. Ничего не исключено», - считает собеседник агентства.
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