Вотум для Курца

Нижняя палата парламента страны, Национальный совет вынес вотум недоверия правительству во главе с Себастьяном Курцем. Такое случилось впервые за всю послевоенную историю Австрии. Скандал, переросший в правительственный кризис, разразился после публикации в немецких СМИ видеозаписи, на которой теперь уже бывший вице-канцлер и бывший лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе встречался летом 2017 года на Ибице с некоей племянницей российского олигарха. Обсуждали они получение политиком помощи на ближайших выборах в обмен на доступ к строительным госконтрактам. По итогам тех выборов он, кстати, и стал вице-канцлером Австрии.

Для самого Штрахе участие в таком диалоге стало, понятно, политическим самоубийством. Решение о его отставке не замедлило последовать. Не помогло ни то, что сам он назвал собеседницу гражданкой Латвии, а вовсе не России. Ни то, что в австрийских СМИ появились сообщения о постановочном характере съемки скандального видео. По этим данным, на роль «россиянки» могла быть нанята студентка из балканской страны, возможно, из сферы эскорт-услуг. Писали, что за такую работу она брала 7–8 тысяч евро в день.

После отставки Штрахе канцлер Себастьян Курц отказался продолжить работу своей партии в составе правительственной коалиции и объявил досрочные парламентские выборы. Вот только вместо покинувших свои посты министров от партии АПС, чей лидер так оскандалился, Курц назначил своих однопартийцев. Это, разумеется, вызвало возмущение оппозиции, и было инициировано голосование в парламенте по вотуму недоверия. Результат известен.

Канцлер Курц сам подписал себе приговор, не рассчитав силы, - заявил в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар.

«Он хотел освободиться от правой партии г-на Штрахе, который завяз в видеоскандале, но не рассчитал положение сил в парламенте. Не понял, насколько его фигура стала противоречивой для многих политиков. Он будет пытаться вернуться во власть, посмотрим, удастся ли это ему. Ничего не исключено», - считает собеседник агентства.

Более того, не исключено, что в ходе парламентских перевыборов, которые объявлены в Австрии, политические весы вернутся в то состояние, в котором были до скандала, - полагает Александр Рар.