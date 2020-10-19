В Кремле отметили высокий спрос на российскую вакцину от COVID-19 за рубежом

Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции с успехом продвигается на мировом рынке Российским фондом прямых инвестиций. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что препарат пользуется большим спросом, отмечает РИА Новости.

Он также отметил, что в экономике России, как и во всём мире, сейчас сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Песков назвал COVID-19 «беспрецедентным вызовом», сообщает телеканал 360.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудили взаимодействие в борьбе с коронавирусом и перспективы использования российской вакцины «Спутник-V».

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Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции зарегистрировал Минздрав РФ в августе текущего года. Препарат под названием «Спутник V» был разработан в НИЦЭМ им. Гамалеи. Вторую, разработанную центром «Вектор», зарегистрировали в минувшую среду. Препарат получил название «ЭпиВакКорона».

Новую, третью по счёту, отечественную вакцину разработал научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Клинические исследования препарата планировалось начать в октябре.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Дмитрий ПесковРоссияВакцина
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