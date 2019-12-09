В Косово трех женщин обвинили в связях с ИГ
Три женщины из самопровозглашенной республики Косово обвиняются спецпрокуратурой страны в членстве ИГ в Сирии (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, женщина и двое ее дочерей уехали в Сирию и стали членами террористической группировки вслед за мужем одной и дочерей.
Отмечается, что женщины оказывали «логистическую поддержку» террористам, за что получали деньги. Все трое сдались курдам и их депортировали в столицу республики Приштину в мае текущего года.
Ранее в конце ноября в Турции заявили, что задержанный ими террорист ИГ в Сирии готовил атаки в РФ и Германии.
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