В Турции заявили, что задержанный ими террорист ИГ готовил атаки в РФ и Германии
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу определил захваченного силами страны террориста ИГ (запрещена в РФ) в Сирии как предполагаемого организатора нападений в России и Германии. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на интервью Сойлу турецкой газете Hurriyet, передает Североамериканское бюро НСН.
Как пишет агентство, Сойлу сообщил, что задержанный страной террорист якобы планировал взрыв бомбы в России в 2018 году, а также нападение на супермаркет в Германии в 2017 году.
Турецкий чиновник также отметил, что задержанный, известный как Абу Джихад аль-Дин ан-Насир Убейде, сейчас содержится под стражей и допрашивается в Сирии, в районе, контролируемом Турцией.
По информации агентства, министр не пояснил о какой атаке в России в 2018 году идет речь. В немецком Гамбурге в 2017 году 26-летний палестинец убил одного человека и ранил шестерых в результате удара ножом в супермаркете.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Роскосмос» сообщил о двух приближающихся к Земле астероидах
- Юмашев оценил шансы ухода Путина с поста президента в 2024 году
- Медведев выдвинул идею трансформации четырехдневной рабочей недели
- Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина
- Путин призвал улучшить экономический рост в России