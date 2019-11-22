В Турции заявили, что задержанный ими террорист ИГ готовил атаки в РФ и Германии

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу определил захваченного силами страны террориста ИГ (запрещена в РФ) в Сирии как предполагаемого организатора нападений в России и Германии. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на интервью Сойлу турецкой газете Hurriyet, передает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет агентство, Сойлу сообщил, что задержанный страной террорист якобы планировал взрыв бомбы в России в 2018 году, а также нападение на супермаркет в Германии в 2017 году.