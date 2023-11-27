В Конгрессе США заявили, что Украина не получит новый пакет помощи до конца года

По его словам, главным препятствием является политика руководства страны в отношении безопасности на южной границе с Мексикой. «Конгресс собирается потребовать, чтобы были изменены некоторые законы, чтобы гарантировать, что граница вернется к прежнему положению», – указал законодатель.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо одержать три победы на Западе, тогда получится сохранить помощь союзников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

