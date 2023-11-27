В Конгрессе США заявили, что Украина не получит новый пакет помощи до конца года
Киев не получит новый пакет военной поддержки от США до конца текущего года, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Майка Тернера.
По его словам, главным препятствием является политика руководства страны в отношении безопасности на южной границе с Мексикой. «Конгресс собирается потребовать, чтобы были изменены некоторые законы, чтобы гарантировать, что граница вернется к прежнему положению», – указал законодатель.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо одержать три победы на Западе, тогда получится сохранить помощь союзников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru