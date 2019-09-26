В Конгрессе США заявили, что Путин хочет импичмента Трампа

Республиканцы из комитета по международным делам Палаты представителей США выступили с предупреждением в адрес спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси о последствиях запуска процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Конгрессмен Майкл МакКол, а также 18 членов комитета от Республиканской партии опубликовали свое обращение в газете The Wall Street Journal.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что поручила шести профильным комитетам палаты изучить необходимость запуска процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Пелоси обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». Основанием для импичмента Пелоси назвала сообщения о том, что во время разговора с президентом Украины глава Белого дома призывал его инициировать расследование против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена.

В одном из комитетов, которым поручили вести расследование на предмет оснований для импичмента президента, не все оказались согласны с тем, что процедура пойдет на пользу стране. Конгрессмены-республиканцы выразили свое мнение в статье WSJ.

«Этот созданный демократами кризис охватил Конгресс. Но никто не доволен этим более чем Владимир Путин. Преднамеренно или нет, демократы буквально следуют сценарию российского президента. Его цель, сейчас и до выборов 2016 года, состояла в том, чтобы столкнуть американцев друг с другом и подорвать доверие к нашему демократическому процессу. Мир, который должен сосредоточиться на незаконной аннексии Путиным Крыма и продолжающейся агрессии в других частях Украины, вместо этого зациклен на этом партийном домашнем театре», — цитирует спецкор НСН статью The Wall Street Journal.