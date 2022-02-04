Трамп: Команда Байдена разрушила США всего за год

По словам Трампа, об этом свидетельствуют хаотичный вывод войск из Афганистана, рост инфляции, беспорядок на границе и ситуация с коронавирусом.

«США были энергонезависимы, а теперь мы обращаемся к ОПЕК, к России и другим игрокам, это сложная ситуация для нашей страны», — подчеркнул предыдущий хозяин Белого дома.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что президент США Джо Байден за год своего руководства страной неприятно удивил даже своих сторонников.

