Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев

Белый дом во главе президента Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, сообщила в соцсети Х член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.

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По ее словам, те, кто потерял в результате пожаров в Лахайне все, получит единовременно 700 долларов. При этом «Байден хочет послать очередные 20 миллиардов Украине». Как указала конгрессвумен, у пострадавших гавайцев зачастую не осталось ничего, при том, что на 700 долларов «можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле».

Тейлор-Грин назвала Байдена худшим американским президентом.

Ранее власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров на Гавайских островах возросло до 67, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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