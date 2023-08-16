Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев
Белый дом во главе президента Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, сообщила в соцсети Х член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин.
По ее словам, те, кто потерял в результате пожаров в Лахайне все, получит единовременно 700 долларов. При этом «Байден хочет послать очередные 20 миллиардов Украине». Как указала конгрессвумен, у пострадавших гавайцев зачастую не осталось ничего, при том, что на 700 долларов «можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле».
Тейлор-Грин назвала Байдена худшим американским президентом.
Ранее власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров на Гавайских островах возросло до 67, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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