В Конгрессе США призвали усилить надзор за отправляемой Киеву помощью
Американские конгрессмены Джейсон Кроу и Майк Уолтс потребовали от главы Госдепа Энтони Блинкена усилить надзор за поставляемой Киеву помощью со стороны Соединенных Штатов, сообщает Politico со ссылкой на письма парламентариев.
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Законодатели попросили госсекретаря отправить на Украину генинспекторов для надзора за военной и гуманитарной помощью. Они отметили, что сотрудников в посольстве США в Киеве недостаточно, они не могут заниматься этими вопросами.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что в Соединенных Штатах нет ни одного родителя, который хотел бы гибели своего ребенка ради защиты Украины.
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