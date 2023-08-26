Конгрессвумен Грин призвала рассмотреть возможность импичмента Байдена

Грин выступила с таким призывом после того, как бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил американского президента в коррупции.

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте», — подчеркнула конгрессвумен.

По ее словам, сделать это необходимо в сентябре, как только соберется конгресс.

Ранее член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену и обвинил главу государства в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

