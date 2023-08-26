Конгрессвумен Грин призвала рассмотреть возможность импичмента Байдена
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала конгресс как можно скорее инициировать расследование по делу об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Об этом законодатель написала в социальной сети Х (ранее Twitter).
Грин выступила с таким призывом после того, как бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин обвинил американского президента в коррупции.
«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте», — подчеркнула конгрессвумен.
По ее словам, сделать это необходимо в сентябре, как только соберется конгресс.
Ранее член палаты представителей Грег Стюби внес резолюцию об импичменте Байдену и обвинил главу государства в злоупотреблении полномочиями, взяточничестве, вымогательстве и мошенничестве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru