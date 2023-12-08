В Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену
Республиканцы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов представили текст резолюции, в которой потребовали продолжить расследование в отношении главы государства Джо Байдена с целью вынесения ему импичмента, сообщает ABC News.
В документе говорится, что законодателям нужно будет выяснить, «существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент».
Резолюция может быть рассмотрена 12 декабря, а на следующий день можно будет провести по ней голосование.
Палата представителей в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru