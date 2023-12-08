В Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену

Республиканцы в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов представили текст резолюции, в которой потребовали продолжить расследование в отношении главы государства Джо Байдена с целью вынесения ему импичмента, сообщает ABC News.

Белый дом заявил об отсутствии оснований для импичмента Байдену

В документе говорится, что законодателям нужно будет выяснить, «существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент».

Резолюция может быть рассмотрена 12 декабря, а на следующий день можно будет провести по ней голосование.

Палата представителей в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ИмпичментДжо БайденКонгресс США

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