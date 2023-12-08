В Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену

В документе говорится, что законодателям нужно будет выяснить, «существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент».

Резолюция может быть рассмотрена 12 декабря, а на следующий день можно будет провести по ней голосование.

Палата представителей в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений Байдену в рамках процедуры импичмента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

