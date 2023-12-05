Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года

По его словам, осталось провести разговор с последними несколькими свидетелями. Парламентарии рассчитывают опросить несколько свидетелей в декабре и столько же в январе.

Джордан указал, что процедура импичмента станет главным вопросом для законодателей после их возвращения с новогодних праздников.

Ранее стало известно, что в США спикер Палаты представителей поддержал расследование против Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

