Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года
Палата представителей американского Конгресса в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений главе государства Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, сообщил Fox News председатель юридического комитета Палаты Джим Джордан.
По его словам, осталось провести разговор с последними несколькими свидетелями. Парламентарии рассчитывают опросить несколько свидетелей в декабре и столько же в январе.
Джордан указал, что процедура импичмента станет главным вопросом для законодателей после их возвращения с новогодних праздников.
Ранее стало известно, что в США спикер Палаты представителей поддержал расследование против Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru