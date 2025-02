В Конгрессе США предложили запретить Маску получать федеральные контракты

Конгрессмен-демократ от Висконсина Марк Покан намерен внести на рассмотрение законопроект, который запретит специальным государственным служащим, включая Илона Маска, заключать контракты с федеральными ведомствами. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в его соцсетях.

Документ получил название ELON MUSK, что является акронимом от Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy. В законопроекте предлагается распространить на специальных госслужащих запрет, аналогичный ограничениям для конгрессменов и других федеральных чиновников.