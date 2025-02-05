В Конгрессе США предложили запретить Маску получать федеральные контракты
Конгрессмен-демократ от Висконсина Марк Покан намерен внести на рассмотрение законопроект, который запретит специальным государственным служащим, включая Илона Маска, заключать контракты с федеральными ведомствами. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в его соцсетях.
Документ получил название ELON MUSK, что является акронимом от Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy. В законопроекте предлагается распространить на специальных госслужащих запрет, аналогичный ограничениям для конгрессменов и других федеральных чиновников.
Покан пояснил, что такие лица имеют возможность влиять на распределение бюджетных средств, что создаёт риск конфликта интересов. По его словам, Маск является «ярким примером» возможных злоупотреблений, так как получает федеральные контракты на сумму свыше 20 миллиардов долларов.
Конгрессмен подчеркнул, что ни один чиновник не должен извлекать личную выгоду из сделок правительства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru