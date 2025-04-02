Парламентарий призывает установить стандарт для специальных правительственных сотрудников, к которым и относятся сотрудники DOGE во главе с Маском. Если результаты тестирования будут положительными, то сотрудников отстранят от федеральной службы на год.

Ранее сало известно, что Маск якобы употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках. Бизнесмен употребляет ЛСД, кетамин и псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюцинации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

