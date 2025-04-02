В Конгрессе США предложили обязать Маска сдать тест на наркотики
В США член Палаты представителей от Демократической партии Майки Шеррилл подготовила проект закона, который может обязать миллиардера и политика Илона Маска и его сотрудников сдать тест на наркотики, сообщает Axios.
Парламентарий призывает установить стандарт для специальных правительственных сотрудников, к которым и относятся сотрудники DOGE во главе с Маском. Если результаты тестирования будут положительными, то сотрудников отстранят от федеральной службы на год.
Ранее сало известно, что Маск якобы употребляет наркотики и галлюциногены на закрытых вечеринках. Бизнесмен употребляет ЛСД, кетамин и псилоцибиновые грибы, вызывающие галлюцинации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru