В Конгрессе США отреагировали на заявление о наличии угрозы нацбезопасности

Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для «публичной тревоги» в связи с заявлениями о наличии угрозы национальной безопасности США, сообщает Axios.

ABC News: Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе

Он указал, что собирается добиваться от Белого дома «принятия надлежащих мер».

Ранее американских конгрессменов предупредили об иностранной угрозе, которая связана с «возможностями России». Речь идет о проблеме, которая может угрожать национальной безопасности США и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАКонгресс США

Горячие новости

Все новости

партнеры