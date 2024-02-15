В Конгрессе США отреагировали на заявление о наличии угрозы нацбезопасности
15 февраля 202401:02
Спикер палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для «публичной тревоги» в связи с заявлениями о наличии угрозы национальной безопасности США, сообщает Axios.
Он указал, что собирается добиваться от Белого дома «принятия надлежащих мер».
Ранее американских конгрессменов предупредили об иностранной угрозе, которая связана с «возможностями России». Речь идет о проблеме, которая может угрожать национальной безопасности США и дестабилизировать ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru