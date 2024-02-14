ABC News: Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе
14 февраля 202423:42
Россия намерена разместить в космосе ядерную бомбу, утверждает телеканал ABC News со ссылкой на источники.
Телеканал ссылается на собеседников в Конгрессе США. Якобы на Капитолийском холме узнали о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе от разведки.
Отмечается, что речь идет не только о размещении оружия массового поражения, но и о его возможном применении против спутников.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американских конгрессменов предупредили об иностранной угрозе, которая связана с «возможностями России», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru