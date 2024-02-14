CNN: Конгресс США предупредили об угрозе, связанной с «возможностями РФ»

По данным СМИ, речь идет о проблеме, которая может угрожать национальной безопасности США и дестабилизировать ситуацию в стране. Якобы угроза связана с возможностями, которыми обладает Россия. О чем конкретно идет речь не уточняется.

На предупреждение отреагировал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заверил, что глава Белого дома справится с ситуацией. Чиновник анонсировал брифинг для лидеров Конгресса по данному вопросу.

Ранее журналист Такер Карлсон усомнился в умственных способностях американского руководства. Он назвал президента Джо Байдена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд «сумасшедшими», отмечает «Радиоточка НСН».

