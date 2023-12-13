В Конгрессе США одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена
13 декабря 202303:27
Профильный комитет по регламенту Палаты представителей Соединенных Штатов одобрил резолюцию, с целью дальнейшего проведения расследования для вынесения импичмента главе государства Джо Байдену, сообщает РИА Новости.
Комитет поддержал данную инициативу, за которую проголосовали девять законодателей, против высказались четыре. Сенаторы должны установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении главы государства.
Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru