В Конгрессе США одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена

Профильный комитет по регламенту Палаты представителей Соединенных Штатов одобрил резолюцию, с целью дальнейшего проведения расследования для вынесения импичмента главе государства Джо Байдену, сообщает РИА Новости.

Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года

Комитет поддержал данную инициативу, за которую проголосовали девять законодателей, против высказались четыре. Сенаторы должны установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении главы государства.

Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпичментПрезидент СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры