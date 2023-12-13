В Конгрессе США одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена

Комитет поддержал данную инициативу, за которую проголосовали девять законодателей, против высказались четыре. Сенаторы должны установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении главы государства.

Ранее в Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

