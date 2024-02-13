В Конгрессе США назвали условие рассмотрения пакета с помощью Киеву

По его словам, любой законопроект о дополнительном финансировании должен прежде всего учитывать, что «национальная безопасность начинается с наших границ».

Конгрессмен отметил, что вопрос ужесточения охраны южной границы США имеет приоритет над отправкой военной помощи за рубеж.

Ранее Джонсон заявил, что Палата представителей рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

