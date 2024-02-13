В Конгрессе США назвали условие рассмотрения пакета с помощью Киеву

Контролируемая Республиканской партией Соединенных Штатов Палата представителей не станет рассматривать проект закона о помощи Украине и Израилю, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона.

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По его словам, любой законопроект о дополнительном финансировании должен прежде всего учитывать, что «национальная безопасность начинается с наших границ».

Конгрессмен отметил, что вопрос ужесточения охраны южной границы США имеет приоритет над отправкой военной помощи за рубеж.

Ранее Джонсон заявил, что Палата представителей рассмотрит проект закона о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:ИзраильУкраинаСШАКонгресс США

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