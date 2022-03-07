В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти

Палата представителей американского Конгресса изучает возможность разработать проект закона о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Ненси Пелоси.

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По её словам, палата изучает возможность предложения строгого законодательства, которое еще больше изолирует РФ от мировой экономики. Так Пелоси прокомментировала ситуацию вокруг Украины.

Также конгрессмены намерены «аннулируовать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Тем временем, цена нефти сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов. Это произошло впервые с 2008 года.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьКонгресс США
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