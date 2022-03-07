В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти

По её словам, палата изучает возможность предложения строгого законодательства, которое еще больше изолирует РФ от мировой экономики. Так Пелоси прокомментировала ситуацию вокруг Украины.

Также конгрессмены намерены «аннулируовать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.

Тем временем, цена нефти сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов. Это произошло впервые с 2008 года.

