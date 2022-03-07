В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти
Палата представителей американского Конгресса изучает возможность разработать проект закона о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Ненси Пелоси.
По её словам, палата изучает возможность предложения строгого законодательства, которое еще больше изолирует РФ от мировой экономики. Так Пелоси прокомментировала ситуацию вокруг Украины.
Также конгрессмены намерены «аннулируовать» нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией.
Тем временем, цена нефти сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов. Это произошло впервые с 2008 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,9 млн+79 863 / сут.
Умерли
356 тыс.+744 / сут.
Выздоровели
14,6 млн+149 тыс. / сут.
- В конгрессе США хотят запретить импорт российской нефти
- МИД РФ: ситуация на Украине изменит качество отношений Москвы с США и ЕС
- Стало известно, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас
- Нефть марки Brent подорожала до $130 за баррель
- Минобороны РФ предупредило о провокации с радиоактивным заражением Харькова
- Кадыров: Родственники готовы отправиться на Украину
- Финская Fazer заявила об остановке деятельности в России
- Макрон обсудил с Зеленским безопасность АЭС Украины
- Дания призвала Европу избавиться от зависимости от газа из России
- В США заговорили о непредсказуемых последствиях антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru