Бюджет РФ в марте дополнительно получит 790 млрд рублей нефтегазовых доходов

В марте 2022 года российский бюджет дополнительно пополнится на 790 миллиардов рублей из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, сообщает на сайте Минфина.

При этом в феврале это соотношение составило -216, 4 миллиарда – общий объем дополнительных средств выходит на уровень 573,6 миллиарда рублей.