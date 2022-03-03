Бюджет РФ в марте дополнительно получит 790 млрд рублей нефтегазовых доходов

В марте 2022 года российский бюджет дополнительно пополнится на 790 миллиардов рублей из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, сообщает на сайте Минфина.

При этом в феврале это соотношение составило -216, 4 миллиарда – общий объем дополнительных средств выходит на уровень 573,6 миллиарда рублей.

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Отмечается, что на данный момент покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте сразу на шесть ступеней: с уровня «BBB» до уровня «B».

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ФОТО: РИА Новости
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