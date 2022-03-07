Нефть марки Brent подорожала до $130 за баррель
Цена нефти сорта Brent 7 марта подорожала до $130 за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Это произошло впервые с 2008 года. Цена майских фьючерсов росла на 9,35%, до $129,06 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% - до $126,12.
Исторический максимум цены нефти марки Brent был достигнут в 2008 году, когда она стоила более $143 за баррель.
Напомним, американские конгрессмены требуют от главы государства Джо Байдена заблокировать поставки российской нефти в Штаты.
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