Нефть марки Brent подорожала до $130 за баррель

Это произошло впервые с 2008 года. Цена майских фьючерсов росла на 9,35%, до $129,06 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 9,68% - до $126,12.

Исторический максимум цены нефти марки Brent был достигнут в 2008 году, когда она стоила более $143 за баррель.

Напомним, американские конгрессмены требуют от главы государства Джо Байдена заблокировать поставки российской нефти в Штаты.

