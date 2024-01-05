В Конгрессе США анонсировали старт процедуры импичмента Байдена

Соединенные Штаты в 2024 году будут наблюдать за процедурой импичмента президента Джо Байдена, сообщила порталу Just the news конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В Конгрессе США одобрили расследование с целью дальнейшего импичмента Байдена

«Я думаю, американцы смогут проследить в этом году за грядущим процессом импичмента президента Байдена», — сказала законодатель.

Ранее рейтинг одобрения работы Байдена обновил антирекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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