Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

Деятельность президента поддерживают только 34 процента граждан США. 61 процент не одобряет его работу. В опросах университета такой показатель Байдена стал самым низким с момента его вступления в должность.

Больше половины американцев недовольны работой руководства страны в сфере борьбы с безработицей, а также в сфере по созданию инфраструктуры.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

