Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд
Рейтинг одобрения работы американского лидера Джо Байдена обновил антирекорд, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на опрос университета Monmouth.
Деятельность президента поддерживают только 34 процента граждан США. 61 процент не одобряет его работу. В опросах университета такой показатель Байдена стал самым низким с момента его вступления в должность.
Больше половины американцев недовольны работой руководства страны в сфере борьбы с безработицей, а также в сфере по созданию инфраструктуры.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в некомпетентности и назвал его «посмешищем», которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru