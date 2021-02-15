В Гвинее началась эпидемия Эболы
В Гвинее объявлено о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
В стране впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни. Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу комиссии по реагированию на заболевание. Также планируется ускорить закупку вакцин через Всемирную организацию здравоохранения.
Человечеству угрожают новые опасные заболевания с уровнем смертности от 50 до 90 процентов. Так считает микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы.
Выводы микробиолога основаны на результатах обследования женщины в ДР Конго, которую поразила неизвестная болезнь.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+14 861 / сут.
Умерли
79 696+502 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+18 765 / сут.
- Пушилин прокомментировал слова Путина о Донбассе
- Из Москвы возобновляется авиасообщение еще с двумя странами
- В Гвинее началась эпидемия Эболы
- В Казани состоялся согласованный властями митинг оппозиции
- В Японии создали новый метод борьбы с облысением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru