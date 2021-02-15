В Гвинее началась эпидемия Эболы

В Гвинее объявлено о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

В стране впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни. Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу комиссии по реагированию на заболевание. Также планируется ускорить закупку вакцин через Всемирную организацию здравоохранения.