В Гвинее началась эпидемия Эболы

В Гвинее объявлено о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

В стране впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни. Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу комиссии по реагированию на заболевание. Также планируется ускорить закупку вакцин через Всемирную организацию здравоохранения.

Эпидемиолог рассказал, почему не лечат лихорадку Эбола

Человечеству угрожают новые опасные заболевания с уровнем смертности от 50 до 90 процентов. Так считает микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы.

Выводы микробиолога основаны на результатах обследования женщины в ДР Конго, которую поразила неизвестная болезнь.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Лихорадка Эбола
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры